بيراميدز وتراكتور يتعادلان سلبيا في الشوط الأول (صور)

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز وتراكتور بطل الدوري الإيراني بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار اللقاء الودي الأخير بمعسكر الإعداد الخارجي.

ويواجه مع نظيره تراكتور بطل الإيراني على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من مدينة "أزميت" مقر إقامة معسكر الفريق في تركيا.

مباراة بيراميدز وتراكتور بطل إيران

وسيطر بيراميدز على أغلب أوقات الشوط وكان الأخطر في كل شيء ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء واضحة لصالح الفريق في نهاية الشوط، الذي انتهى بالتعادل.

تشكيل بيراميدز في مواجهة تراكتور الإيراني

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في إطار اللقاء الودي بمعسكر الإعداد الخارجي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

وكشف نادي بيراميدز إن العديد من الأندية طلبت مواجهة فريق بيراميدز وديا كونه بطل قارة أفريقيا وحامل لقب البطولة القارية.

وجاء ذلك خلال تواجد بعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا للإعداد للموسم الجديد.

الأندية تتهافت لملاقاة بيراميدز وديا

وأضاف بيراميدز في بيان: على رأس الأندية التي طلبت مواجهة بيراميدز وديا، أندية فنربخشة التركي والوداد المغربي والأخدود السعودي واسطنبول باشكشهير التركي وكذلك نادي أصفهان الإيراني، والحزم والنجمة السعودي، وترابزون التركي، وكذلك تراكتور الإيراني الذي يلاقيه اليوم.

وتابع: حقق بيراميدز الاستفادة الكاملة من المعسكر الأوروبي المتكامل الذي وفرته الإدارة في ظل تدريبات يومية صباحا ومساء لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل المرحلة النهائية في القاهرة من برنامج الإعداد استعدادا لبداية مشوار الدوري والموسم الجديد.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

ويخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش ودية هامة اليوم بالدوري الإيراني في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الأوروبي بتركيا للموسم الجديد.



غياب وليد الكرتي

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

وأوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعد أن رزق بمولود جديد خلال وجوده في المعسكر ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

ودية بيراميدز وتراكتور بطل إيران

وأشار هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة، على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم ١ أغسطس، تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.

موعد عودة بيراميدز الي القاهرة

ولفت المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر غدا الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

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