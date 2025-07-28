موعد مباراة بيراميدز وبطل إيران في آخر وديات السماوي بمعسكره الأوروبى

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش ودية هامة اليوم بالدوري الإيراني في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الأوروبي بتركيا للموسم الجديد.



موعد مباراة بيراميدز مع تراكتور بطل إيران

ويلتقي بيراميدز مع تراكتور بطل إيران في السادسة من مساء اليوم الإثنين على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

غياب وليد الكرتي

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

أوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعد أن رزق بمولود جديد خلال وجوده في المعسكر ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

ودية بيراميدز وتراكتور بطل إيران

أشار هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة، على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم ١ أغسطس، تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.

معسكر بيراميدز بتركيا

وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر غدا الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

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