الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وبطل إيران في آخر وديات السماوي بمعسكره الأوروبى

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

 يخوض فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتشيتش ودية هامة اليوم بالدوري الإيراني في ختام المباريات الودية بمعسكر الإعداد الأوروبي بتركيا للموسم الجديد.


موعد مباراة بيراميدز مع تراكتور بطل إيران

 ويلتقي بيراميدز مع تراكتور بطل إيران في السادسة من مساء اليوم الإثنين على استاد إسبانكا أتاتورك القريب من فندق إقامة البعثة في مدينة "أزميت".

 

غياب وليد الكرتي

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن غياب المغربي وليد الكرتي عن مباراة تراكتور بطل الدوري الإيراني في ختام معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

 

أوضح هاني سعيد أن وليد الكرتي حصل على إذن بمغادرة معسكر الفريق في تركيا قبل يوم من انتهائه من أجل السفر إلى المغرب، للاطمئنان على أسرته بعد أن رزق بمولود جديد خلال وجوده في المعسكر ووافق النادي على سفره دون المشاركة أمام بطل إيران.

 

ودية بيراميدز وتراكتور بطل إيران

 أشار هاني سعيد إلى أن وليد الكرتي سيعود إلى القاهرة بعد انتهاء فترة الراحة، على أن يشارك في التدريبات بداية من يوم ١ أغسطس، تحضيرا لمواجهة وادي دجلة في أولى لقاءات الدوري.

 

معسكر بيراميدز بتركيا

 وكان فريق بيراميدز خاض مباريات ودية قوية في معسكره المقام بتركيا بالتعادل مع باندرما سبور أحد أندية القمة بدوري الدرجة الأولى التركي، ثم الفوز بهدف على قاسم باشا أحد أندية النخبة في الدوري التركي الممتاز.

وأشار المدير الرياضي إلى أن الفريق من المقرر أن يغادر تركيا ظهر غدا الثلاثاء في ختام معسكره الأوروبي عائدا إلى القاهرة من أجل مرحلة الإعداد الأخيرة لبداية الموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز موعد مباراة بيراميدز مع تراكتور بطل إيران تراكتور معسكر بيراميدز بتركيا

مواد متعلقة

تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الجديد

المصري يستنكر التجاوزات في مباراة الترجي ببيان رسمي

مدرب بيراميدز يطالب وزير الرياضة بالتدخل لحماية لاعبي الفريق

إنهاء مباراة المصري والترجي بعد اقتحام الجماهير ملعب المباراة (صور)

المصري يفوز على الترجي بهدف وديا

مواعيد وملاعب مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز 2025/ 2026

غياب وليد الكرتي عن مباراة بيراميدز وتراكتور بطل الدوري الإيراني

مواعيد مباريات سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

الأكثر قراءة

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تعليم الجيزة: إحالة ملاحظ ورئيس كنترول ومدير مدرسة للتحقيق بامتحانات الدور الثاني

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من طعنه لأمه بسكين بسبب 250 جنيها

تحرك جديد من الزمالك لحسم صفقة حامد حمدان

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق طب بشري بالجامعات الحكومية

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads