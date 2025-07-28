بديل كوكا، أبرز المعلومات عن أوجستين منصور صفقة الأهلي المحتملة

يقترب أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا إلى نادي قاسم باشا التركي.

وارتبط اسم أوجستين منصور اللاعب الارجنتيني من أصول فلسطينية، لاعب فريق جواراني الباراجوياني، للانضمام للأهلي ليكون بديلا لاحمد كوكا الذي رحب خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، برحيله.

أبرز المعلومات عن أوجستين منصور

إنزو أوجستين منصور من مواليد 29 سبتمبر 2000 ( 24 عامًا)، وهو لاعب أرجنتيني المولد من أصول فلسطينية، ويلعب دوليًا مع منتخب فلسطين منذ يونيو 2025.

انضم منصور إلى جواراني في عام 2024 على سبيل الإعارة من نادي ديبورتيفو مايبو، ثم انتقل بشكل دائم في عام 2025.ويلعب أوجستين في مركز وسط محوري (ارتكاز دفاعي).

وشارك في 41 مباراة خلال فترة إعارته، و19 مباراة بعد الانتقال الدائم، وسجل 3 أهداف (هدف في الإعارة وهدفين بعد الانتقال).

كما اُختير لتمثيل منتخب فلسطين وشارك في أولى مبارياته الدولية بتصفيات كأس العالم يوم 6 يونيو 2025 ضد الكويت.

وعلمت فيتو أن كوكا أبلغ إدارة الأهلي رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وإصراره على الرحيل إلى قاسم باشا التركي، الذي قدم عرض وصفه النادي الأهلي لأنه لا يليق باللاعب أو النادي حيث بلغت قيمته 400 ألف دولار.

واستقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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