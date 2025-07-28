تفاصيل مصرع شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بالدقهلية

شهدت قرية المعصرة التابعة لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية مصرع شخصين بطلقات نارية، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء تقرير الصفة التشريحية لهما وبيان سبب الوفاة.

مصرع شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بالمعصرة بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين شخصين بشارع المقابر بقرية العصافرة، ومصرعهما.

كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات شخصية بينهما

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة هما: محمود محمد عكاشه فضاله، 30 سنة، مقيم بالعصافرة مركز المطرية، به طلق ناري خرطوش بالصدر، وأحمد السيد الداودي صبح، 24 سنة، مقيم بالعصافرة، به طلق ناري خرطوش بالرقبة، حيث كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات شخصية بينهما، وأطلقا النار على بعضهما، ما تسبب في مصرعهما.

نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي

وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحهما وإجراء تقرير الصفة التشريحية لهما وبيان سبب الوفاة.

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