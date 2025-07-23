الأربعاء 23 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في المطرية

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة المطرية، دون وقوع أي إصابات.

حريق شقة سكنية بالمطرية 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة سكنية بالمطرية شقة سكنية بالمطرية المطرية الحماية المدنية بالقاهرة منطقة المطرية

مواد متعلقة

حريق يلتهم محل إكسسوارات بأسيوط، والمحافظ يشدد على الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية (صور)

المعمل الجنائي يفحص حريق شركة شهيرة بأكتوبر أسفر عن إصابة 31 شخصا

الأكثر قراءة

تعرف على الموعد الرسمي للإعلان عن زيادة أسعار البنزين

هل حسم الرئيس السيسي اليوم قانون الإيجار القديم؟ اعرف التفاصيل

بعد زواج شهرين، طلاق نجل عمرو الليثي وابنة تامر أمين

السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة

رضا سليم يورط الأهلي في أزمة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

بعد إثارة الجدل، الأزهر يوضح أسباب حذف بيان نصرة أهل غزة

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

خدمات

المزيد

هذا النوع يبدأ من 16 جنيها، أسعار الأرز اليوم الأربعاء 23-7-2025

استقرار سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 23-7-2025

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التوقيع على الطلاق دون لفظ؟ تعرف على رد الإفتاء

حكم الدعاء بالنجاح رغم التقصير في المذاكرة.. وهل يستجاب؟

تفسير رؤية السبحة في المنام وعلاقتها بالرضىا والستر من الله

المزيد
الجريدة الرسمية