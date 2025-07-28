تجاهل واستياء، رحلة علي معلول مع الأهلي بين الشغف والغضب

لا شك أن علي معلول لاعب الأهلي السابق، والصفاقسي الحالي، نجم تعلقت به قلوب الجماهير الأهلاوية.

وعلى الرغم من علاقة الحب المتبادلة بين معلول والنادي الأهلي، إلا أن إدارة الأهلي لملف رحيل علي معلول أشعل حالة من الغضب لدى النجم التونسي لرغبته في الاستمرار لموسم آخر مع الفريق الأحمر ولكن مسؤولي القلعة الحمراء كان لهم راي اخر في عدم التجديد لمعلول للتعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

أزمة معسكر تونس

وشهدت الفترة الماضية استياء مسؤولي الأهلي من علي معلول لتجاهل اللاعب زيارة معسكر الفريق الذي أقيم مؤخرا في تونس.



وأشارت تقارير تونسية إلى أن على الرغم من تلقي معلول اتصالات من عدد من لاعبي الأهلي إلا أن اللاعب تجاهل زيارة المعسكر وتلبية دعوة قضاء يوم مع الفريق.



وأكدت التقارير أن معلول تواصل مع بعض اللاعبين بشكل فردي هاتفيا واطمأن عليهم، ولكنه رفض زيارة المعسكر في تونس.

أزمة كأس العالم

على معلول ودع جماهير الاهلي بطريقة دراماتيكية بعد انهياره بالدموع عقب فوز الأحمر بلقب الدوري المصري للمرة 45 في تاريخه في مشهد أثر على الجماهير واللاعب الذي كان يرغب في الاستمرار داخل القلعة الحمراء ورفض كافة العروض المغرية من جانب إدارة الأحمر بشأن توليه منصب داخل النادي.

الطريقة التي رحل بها علي معلول جعل اللاعب يرفض قرار إدارة الأحمر بالمشاركة مع الفريق في كأس العالم للاندية، وذهب لجمع متعلقاته من غرفة ملابس الفريق بإستاد مختار التتش وغادر إلى منزله بالسادس من أكتوبر، موجهًا رسالة بنهاية رحلته مع الفريق الأحمر.

وفي الأخير أعربت إدارة الأهلي عن غضبها من معلول الذي رفض كافة المحاولات لإقامة حفل تكريم له.

وتعاقد الصفاقسي التونسي مع علي معلول لمدة 3 سنوات عقب رحيله من الأهلي.

فيما استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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