الثلاثاء 22 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزارة السياحة تطلق منصة لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية والمتاحف

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عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع أحمد سعيد رئيس قطاع السياحة بالشركة المنفذة لمنصة حجز التذاكر الإلكترونية بالوزارة، وذلك لمناقشة مستجدات تنفيذ منصة رحلة الإلكترونية الخاصة بتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية، وسبل تعظيم الاستفادة من المنظومة الإلكترونية لحجز التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف.

منصة رحلة الإلكترونية الخاصة بتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لرفع الوعي الأثري لدى النشء، وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف.

وجاء هذا الاجتماع في سياق حرص الوزارة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتحسين التجربة السياحية للزائرين، إلى جانب تمكين تلاميذ المدارس الحكومية من زيارة المواقع والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحي حول تصميم المنصة الإلكترونية "رحلة"، وآلية عملها ضمن المنظومة الإلكترونية للوزارة، حيث ستتيح للمدارس الحكومية إمكانية تنظيم رحلاتها المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام، وذلك استنادًا إلى قرارات مجالس إدارات كل من المجلس الأعلى للآثار، وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، والتي أقرت دخولًا مجانيًا لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

توظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهدافها

وأكد وزير السياحة والآثار، على حرص الوزارة على توظيف تقنيات التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهدافها، وعلى رأسها تحسين تجربة الزائرين. كما شدد على ضرورة الانتهاء من المنصة بشكل كامل ومراجعة المحتوى الخاص بها والاختبارات النهائية اللازمة وإطلاقها قبل بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تسهيل إجراءات حجز الرحلات المدرسية، والحد من التزاحم والتكدس، مع الحفاظ على سلامة الطلاب، وتعزيز، وعيهم السياحي والأثري.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية، أن المنصة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارتين، حيث ستتيح المنصة لمنسقي المدارس تنفيذ عملية الحجز للرحلات المدرسية بعد التحقق من هويتهم إلكترونيًا لعدد 112 موقعًا أثريًا ومتحفًا متاحًا على المنصة، وفقًا للتوقيتات المخصصة وعدد الزائرين المسموح به في كل موقع لتجنب التكدس وتحقيق تجربة تعليمية وسياحية مثالية.

وشارك في الاجتماع من ووزارة السياحة والآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام ل المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وآلاء سمير، مستشار الأمين العام للتحول الرقمي، والدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة العامة للوعي الأثري، ومن شركة إي أسواق مصر دينا رائد، مساعد مدير مشروع منصة رحلة، وأحمد عبد المنعم، رئيس فريق تطوير تكنولوجيا المعلومات.

المنظومة الإلكترونية لحجز التذاكر

ومن الجدير بالذكر أن المنظومة الإلكترونية لحجز التذاكر إمكانية تتيح شراء التذاكر بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، مما يساهم في تقليل التكدس أمام شبابيك التذاكر التقليدية، ويدعم التحول نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة. وتشمل قنوات الحجز: الموقع الرسمي: www.egymonuments.com، وشبابيك التذاكر المميكنة، وتطبيق “Experience Egypt” المتوفر على متجري Play Store وApp Store، وماكينات الخدمة الذاتية Self-Ticketing، ومركز بيع التذاكر المجمعة لشركات السياحة.
ومن أبرز المواقع المتاحة عبر المنصة: منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين، معبد الكرنك، وادي الملوك، معبد الدير البحري، معبد أبو سمبل، المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية.
 

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