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اقتصاد

إيرادات السياحة ترتفع بنسبة 23% وتقترب من 18 مليار دولار

السياحة، فيتو
السياحة، فيتو

أكد الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن قطاع السياحة المصري واصل أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2025، محققًا زيادة بنسبة 23% في الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

16 مليار دولار في 2024.. والطموح يصل إلى 18 مليار هذا العام

أوضح "زعير" خلال برنامج برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز»، أن العام الماضي سجل أعلى إيرادات في تاريخ السياحة المصرية بقيمة 16 مليار دولار، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تُرجّح تجاوز الرقم هذا العام إلى ما بين 17 و18 مليار دولار.

البنية التحتية الذكية.. كلمة السر في الطفرة

وأشار إلى أن تحسين شبكة الطرق والكباري لعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول السياح إلى وجهات جديدة داخل مصر، مما أسهم في زيادة عدد الزائرين واكتشاف مناطق لم تكن على الخريطة السياحية سابقًا.

زيادة الغرف الفندقية وخدمات النقل السياحي

قال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن زيادة الطاقة الاستيعابية الفندقية وتحسين مستوى خدمات النقل السياحي شكلا عاملًا داعمًا للنمو، في ظل توجه الدولة نحو تجربة سياحية أكثر تكاملًا واحترافية.

الطيران منخفض التكلفة يفتح آفاقًا جديدة

ولفت إلى أهمية توسع الدولة في دعم رحلات الطيران العارض منخفض التكلفة، وربط مصر بخطوط جوية مع دول جديدة لم تكن ضمن الشبكة التقليدية، وهو ما ساعد على جذب شرائح سياحية متنوعة خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

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