ضبط 12 ألف زجاجة مشروب غازي ومبيدات ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بجمصة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار حملات الرقابة التي تجري بالتنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، للتفتيش على، المصانع ومحال البيع، وأماكن بيع وتداول السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتزامها بالاشتراطات الصحية والتجارية.

حملة موسعة على الأسواق بالمدينة الصناعية

وفي هذا السياق، أوضح المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفات وحماية المستهلك من الغش التجاري، واليوم إدارة تموين جمصة بحملة موسعة على الأسواق بالمدينة الصناعية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين.

لعدم وجود تراخيص وفواتير التحفظ على آلاف زجاجات المشروبات الغازية

وأسفرت حملة تموين الدقهلية عن تحرير محضرين، أحدهما لعدم وجود تراخيص وفواتير، والآخر غش تجاري، وتم التحفظ على 12000 زجاجة مشروب غازي، 2000 زجاجة فارغة، 100 كيلو جرام مكسبات طعم فراولة، 2100 عبوة مبيد حشري، 500 كيس نترات ماغنسيوم، 300 زجاجة مخصب زراعي، 1300 زجاجة فارغة، 3000 ملصق (لاصق عبوات).

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