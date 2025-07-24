بينهم 3 شقيقات ووالدهن، إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بطريق جمصة الدولي

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 شقيقات ووالدهن، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق جمصة الدولي، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بالأسماء إصابة 5 أشخاص حادث تصادم سيارتين ملاكي، على طريق جمصة الدولي

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق جمصة، بالقرب من كوبري عمار.

تفاصيل إصابة المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة يارا إيهاب عبد العليم، 17 سنة، بجرح قطعي بالجبهة حوالي 10 سم وجرح قطعي باليد اليمنى حوالي 3 سم وكدمات بالوجه، مريم إيهاب عبد العليم، 23 سنة، بجرح قطعي أسفل العين اليمنى، منار إيهاب عبد العليم، 10 سنوات، بكدمة بالعين اليسرى، ماهر محمد شريف، 40 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، إيهاب عبد العليم بيومي، 57 سنة، باشتباه كسر بالساق، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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