الاستماع لأقوال شهود العيان في واقعة اعتداء شخص على جاره وإصابته بالجيزة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في واقعة تعدي شخص على جاره وإصابته بجرح نافذ في مشاجرة بينهما بمنطقة أوسيم.

البداية عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة أحدهما، على الفور انتقل رجال الشرطة لمكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.



وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال، على إثرها أصيب أحدهما بجرح نافذ بآلة حادة على يد الآخر.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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