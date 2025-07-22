الثلاثاء 22 يوليو 2025
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محافظ دمياط يبحث مع رئيس قطاع المناطق الحرة آفاق الاستثمار وتوسعات جديدة

محافظ دمياط يستقبل
محافظ دمياط يستقبل المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحر

استقبل الدكتور  أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة، بحضور ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بدمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة.

دعم الاستثمار وتطوير المنطقة الحرة

استهل المحافظ اللقاء بالترحيب برئيس القطاع، مؤكدًا على تطلع المحافظة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بدعم الاستثمار، خاصةً في ظل ما تتمتع به دمياط من مقومات استثمارية فريدة وامتلاكها ميناءً استراتيجيًّا يمثل بوابة لوجستية هامة.

 

محافظ دمياط يستقبل المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة،
محافظ دمياط يستقبل المهندس عصام بحيري رئيس قطاع المناطق الحرة،

 

 

مناقشة إنشاء منطقة حرة جديدة

ناقش اللقاء عددا من ملفات العمل المشترك، في مقدمتها المقترحات الخاصة بإنشاء منطقة حرة جديدة، نظرًا لوصول نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة العامة الحالية إلى 100%، ووجود طلبات جديدة للاستثمار بالمحافظة. كما تم استعراض خطة التوسعات المستقبلية لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية

تطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة الحرة العامة الحالية، بما يتماشى مع خطط التحديث الشامل للبنية التحتية، لتوفير بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استراتيجية لتعظيم الفرص الاستثمارية

كما تناول اللقاء بحث إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز المجالات الاستثمارية ودعم المستثمرين، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

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