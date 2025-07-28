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أخبار مصر

وزير العمل يوجه أعضاء مكاتب التمثيل بالخارج بتوفير فرص عمل للشباب المصري

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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عقد وزير العمل محمد جبران،اليوم الاثنين اجتماعًا، عن طريق الـ"الفيديو كونفرانس"، مع رؤساء وأعضاء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، لحثهم على المزيد من العمل وتكثيف الجهود والتواصل مع العمالة المصرية التي تعمل في نطاق كل مكتب عمالي، والبالغ عددها 9 مكاتب في بلدان عربية وأوروبية.

واكد الوزير أنه سوف يواصل عقد الاجتماعات الشهرية معهم بهدف التواصل والوقوف على كل المستجدات بشأن أنشطة ودور المكاتب، موجهًا بأهمية التواصل مع الشركات،وتفعيل وتنشيط التواصل الالكتروني، لتوفير فرص عمل للشباب المصري، موضحًا أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة الماهرة والمدربة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال،وسوق العمل الخارجي.

 ووجه جبران بأهمية عقد لقاءات دورية مع "عمالنا في الخارج" لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم،وبتشريعات وقرارات العمل داخل البلد التي يعملون فيها، وإزالة أي مشكلات أو عقبات قد تواجههم.

واستمع الوزير من المُلحقين العماليين بالجهود المبذولة وطبيعة العمل الخاصة بكل دولة يتواجد فيها مكتب تمثيل عمالي، ووجه الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالاستمرار في إعداد تقرير شهري عن نشاط مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، لمناقشته في الاجتماع الشهري، للتواصل والتنسيق في كافة الملفات التي تخص نشاط "التمثيل العمالي" بالخارج 

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