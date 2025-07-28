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وزير العمل يُسلم شهادات لخريجي دورات تدريب في مجالات الخدمات البترولية

محمد جبران وزير العمل،
محمد جبران وزير العمل، فيتو
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 سلّم وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، 62 شهادة تدريب كأول دفعة، للخريجين الذين حصلوا على منحة مجانية من الوزارة، للتدريب في مجالات الخدمات البترولية، داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، الذي يُقدم برامج ودورات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، حيث كان في استقباله، رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل وتقدم الوزير جبران بالتهنئة للخريجين الجُدد.

وقال الوزير إن هذه المنحة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وكذلك في إطار استمرار "الوزارة" في تطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني، وكأول ثمرة من ثمار التعاون مع "الشركة" تُقدم الوزاره من خلاله 600 منحة مجانية، للراغبين من الشباب في  التدريب والتأهيل، في مجالات الخدمات البترولية، تخصصات: مهندسين "كهرباء، وميكانيكا، وحفر وبترول"، وفنيين"خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها"، بواقع 150 متدربا لكل تخصص..

 

 ويأتي تنفيذ هذه الدورات والمنح المجانية عقب زيارة قام بها الوزير جبران الشهر الماضي، إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية، واستقبله خلالها رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسامة كامل.

 

واتفقا على هذه " المنحة"، بعد التنسيق مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف إعداد جيل من المهندسين، والفنيين المتخصصين، الذين يمتلكون المهارات والخبرات للعمل في تلك المجالات الحيوية، بعد عملية التدريب النظري والعملي، بقاعات ومعامل الشركة، عن طريق منحة مجانية بالكامل، مدتها شهر واحد لكل برنامج من البرامج الأربعة، يحصل بعدها المتدرب على شهادة تدريب معتمدة من وزارة العمل.

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