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رواتب تصل لـ 35 ألف جنيه، توفير فرص عمل في شركات أردنية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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أعلن محمد جبران  وزير العمل، اليوم الخميس، عن توفير 37 فرصة عمل جديدة في مجالات متنوعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية، برواتب تتراوح بين 290 إلى 500 دينار أردني، حسب المهنة.

ودعا جبران الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة إلى التقديم على هذه الوظائف من اليوم الخميس الموافق 24-7-2025، ولمدة 5 أيام على الرابط التالي هنا 

وأكد وزير العمل أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار جهود الوزارة في فتح أسواق عمل بالخارج، أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل،ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن فرص العمل المطلوبة في هذا الإعلان عبارة عن: 2 عامل انشاءات،وكذلك 3 عمال بمصنع شيكولاتة، بشرط وجود خبرة في صناعة شيكولاتة دراجية وملبس، وتحميص وصيانة الماكينات، و16 عاملا في مجال تربية دواجن بياض، مع ضرورة وجود خبرة، وعامل مكبس طوب، مع ضرورة خبرة في مجال تحميل وتنزيل الطوب الأسمنتي بكافة أنواعه، و8 عمال انتاج صناعات غذائية، وخبرة في هذا  المجال، و2 عمال بمصنع ملابس بشرط خبرة في خياطة القميص والألبسة المهنية،وعامل ماكينة طباعة، مع خبرة في تشغيل ماكينات الطباعة فليكسو، و2 عمال في مطبعة،مع خبرة في آلات الطباعة، و2 عمال منشار حجر. 

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