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نائب محافظ دمياط تشهد انطلاق الدورة التوعوية بمخاطر الإنترنت والتحول الرقمي

نائب محافظ دمياط..
نائب محافظ دمياط.. فيتو

شهدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انطلاق فعاليات الدورة التوعوية التي ينظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع محافظة دمياط، تنفيذا لتوجيهات  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإنترنت، وتعزيز مفاهيم التحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك على مدار يومين متتاليين.

مشاركة قيادات "تنظيم الاتصالات" ومسؤولي التحول الرقمي

حضر فعاليات الدورة عدد من قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من بينهم المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول للتفاعل المجتمعي، والعميد أيمن سالم، مدير العلاقات الحكومية، والمهندس شريف سعيد، مدير إدارة تطوير القدرات الفنية لكوادر الأمن السيبراني، إلى جانب الأستاذ ياسر الرفاعي، مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي بديوان عام المحافظة.

 

فعاليات الدورة التوعوية التي ينظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 
فعاليات الدورة التوعوية التي ينظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 

 

 

الصديق: نشر الثقافة الرقمية أولوية لخدمة الشباب والسيدات

وفي كلمتها الافتتاحية، أعربت نائب محافظ دمياط عن سعادتها باستضافة هذه الدورة الهامة، مؤكدة أن نشر الثقافة الرقمية والتوعية بمخاطر الإنترنت يمثلان أولوية للمحافظة، خاصة بين فئتي الشباب والسيدات، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي آمن وداعم لجهود الدولة في التحول الرقمي.

كما أشادت بالتعاون البناء مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، معربة عن تطلعها إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الجهاز الإداري.

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