هشام عباس وفريق وسط البلد فى صيف الأوبرا 2025 بإستاد الإسكندرية

تتوالى فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذي يحتضنه استاد الإسكندرية الدولى لأول مرة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

حفل هشام عباس وفريق وسط البلد

ويقام فى التاسعة مساء الأربعاء 30 يوليو ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على استاد الإسكندرية، سهرة غنائية مميزة يحييها النجم هشام عباس وفريق وسط البلد.

وخلالها يستعيد هشام عباس ذكريات أعماله الجماهيرية وتترات المسلسلات الدرامية التى قدمها منذ حقبة التسعينيات منها ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وانا اعمل ايه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وانا صغير، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها، بالليل تنام العيون، ياليلة، مين اللي جوه في قلبي، ناري نارين، فينه وغيرها.

ويسبقه فاصلًا لفريق وسط البلد يضم مختارات من أبرز مؤلفاته التى تعكس الطابع الموسيقى المعاصر وتلقى الضوء على احلام وطموحات الشباب منها شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالى، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا وغيرها.

افتتاح المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية افتتحا فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء على استاد الإسكندرية أمس، بحضور جماهيرى تجاوز 4 آلاف مشاهد من أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، خلال الافتتاح على أن انطلاق مهرجان “صيف الأوبرا” من داخل إستاد الإسكندرية يُعد تجربة نوعية تعكس سعي الوزارة لتطوير سُبل تقديم الفنون والارتقاء بآليات الوصول للجمهور، مشيرًا إلى أن اختيار هذا الموقع المتميز أتاح الفرصة لجمهور أوسع من مختلف الفئات للاستمتاع بالعروض الفنية الراقية في أجواء مفتوحة ومبهجة.

وأوضح أن هذه التجربة تأتي في إطار رؤية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية وتوسيع نطاق وصول الخدمات الثقافية والفنية إلى مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية،وقال:"نؤمن بأن الفنون ليست حكرًا على القاعات المغلقة، بل يجب أن تصل إلى الناس في كل مكان، في الساحات العامة والملاعب والحدائق، وأن تُقدم للجمهور المصري بشكل يليق بذوقه الرفيع ويُعزز من وعيه ووجدانه. ومهرجان صيف الأوبرا هو إحدى ثمار هذه الرؤية، ونسعى لتكرار هذه التجربة الناجحة في محافظات أخرى دعمًا للسياحة الثقافية وتعزيزًا لرسالة الفن في بناء الإنسان.”

من جانبه، أعرب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، عن فخره باستضافة المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2025 لأول مرة في إستاد الإسكندرية، معتبرًا إياه تجربة فنية وثقافية غير مسبوقة تُبرز مكانة المدينة الثقافية والتاريخية، مشددًا على أن الإسكندرية لطالما كانت ملتقى للحضارات، وها هي اليوم تُواصل دورها كمنارة للثقافة والفن.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم كل المبادرات الثقافية والفنية التي تُسهم في تشكيل الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في تقديم عروض جادة وراقية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتستهدف مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

إيهاب توفيق يحيى أولى ليالى صيف الأوبرا بالإسكندرية

وبدأت أولى ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، بفقرة “شباب في شباب”، التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا تحت إشراف المايسترو تامر غنيم، وقيادة الدكتور محمد الموجي، وشملت مجموعة من الأغنيات المحببة ذات الإيقاعات الكلاسيكية والمعاصرة، منها: على رمش عيونها، أول مرة تحب يا قلبي، يا إسكندراني، سالمة يا سلامة، سهر الليالي، حرمت أحبك، عيناك ليالٍ صيفية، كل اللي لاموني، زي العسل، وأداها: كنزي، ياسر سعيد، وحنان عصام.

واختتمت الأمسية بحفل غنائي كبير للنجم إيهاب توفيق، قدّم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي شكّلت محطات بارزة في مشواره الفني، منها: سحراني، عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، ما تحلويش أكتر من كده، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، في حد شافنا، السهرة جامدة، مالهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، على كيفك ميل، الله عليك يا سيدي، تترجى فيّا.

حفلات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بالإسكندرية

ويتواصل المهرجان على مدار خمسة أيام من الأحد 27 وحتى الخميس 31 يوليو الجاري، ويشمل برنامجًا فنيًا متنوعًا، حيث يُقام يوم الإثنين 28 يوليو حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز يعقبه حفل للفنان أحمد جمال.

أما الثلاثاء 29 يوليو فيشهد حفلًا للفنانة ريهام عبد الحكيم يسبقه عرض “شباب في شباب 2” بمشاركة مطربي الأوبرا: محمد الخولي، فرح الموجي، ومحمد حسن، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

وفي الأربعاء 30 يوليو، يُقدّم فريق وسط البلد عرضًا يليه حفل للفنان هشام عباس.

ويُختتم المهرجان مساء الخميس 31 يوليو بحفل موسيقي للفنان خالد سليم، يسبقه عرض موسيقي للموسيقار هشام خرما يتضمن مجموعة من مؤلفاته العصرية.

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