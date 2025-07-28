إيهاب توفيق يشعل المهرجان الصيفي للموسيقى بالإسكندرية (فيديو وصور)

أحيا المطرب إيهاب توفيق حفلا غنائيا باستاد الإسكندرية الرياضي، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

وألهب توفيق حماس جماهير الإسكندرية بباقة من الأغاني المتنوعة ومنها “ملهمش فى الطيب” سحرانى ليل ونهار.

المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء

ويأتي المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء والذى يقام لأول مرة بإستاد الإسكندرية، والذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية ولفيف من مسئولي وزارة الثقافة وأوبرا سيد درويش.

وأشاد رئيس الأوبرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح المهرجان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُكرس مكانة الإسكندرية كعاصمة ثقافية وسياحية تليق بإرثها العريق.

ويُعد المهرجان خطوة جديدة في مسيرة الأوبرا لتعزيز التواصل مع الجماهير في مختلف المحافظات، وجذب عشاق الفنون الجادة إلى عروض استثنائية في واحدة من أبرز التحف المعمارية في مصر.

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