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انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا في إستاد الإسكندرية

انطلاق فعاليات المهرجان
انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا في إستاد الإسكندرية

انطلق، منذ قليل، فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء والذى يقام لأول مرة بإستاد الاسكندرية، والذى تنظمة وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام  بالتعاون مع محافظة الاسكندرية خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري. 

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جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية ولفيف من مسئولي وزارة الثقافة وأوابر سيد درويش.

حيث يفتتح المهرجان النجم إيهاب توفيق مساء الأحد 27 يوليو، تسبقه أمسية "شباب في شباب" بقيادة المايسترو محمد الموجي.

كما أشاد رئيس الأوبرا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، لتوفير كل سبل الدعم لضمان نجاح المهرجان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُكرس مكانة الإسكندرية كعاصمة ثقافية وسياحية تليق بإرثها العريق.

 

يُعد المهرجان خطوة جديدة في مسيرة الأوبرا لتعزيز التواصل مع الجماهير في مختلف المحافظات، وجذب عشاق الفنون الجادة إلى عروض استثنائية في واحدة من أبرز التحف المعمارية في مصر

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الاسكندرية المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء دار الأوبرا المصرية الدكتور أحمد فؤاد هنو

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