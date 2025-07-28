الإثنين 28 يوليو 2025
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حوادث

حبس عامل خردة بتهمة هتك عرض بلوجر داخل شقتها بأكتوبر

حبس المتهم
حبس المتهم

 أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس عامل خردة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب تيك توكر تحت تهديد السلاح داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت النيابة عرض الفتاة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم تتبع البلوجر أثناء دخولها العقار محل سكنها، وتسلل خلفها حتى باب شقتها بأكتوبر، وأجبرها على الدخول، وقام بالاعتداء عليها.

تم تحديد هوية المتهم وضبطه وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها، والتأكد من صحتها من عدمه، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

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النيابة العامة باكتوبر 6 أكتوبر النيابة العامة

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