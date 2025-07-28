بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع دوبيزل لدعم خدمات التمويل العقاري

وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع منصة “دوبيزل مصر”، المنصة الرائدة في مجال الإعلانات المبوبة في مصر، بهدف تعزيز الوصول إلى خدمات التمويل العقاري، من خلال تمكين العملاء من احتساب التمويل العقاري التقديري والتواصل المباشر مع البنك عبر المنصة.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار دعم البنك لجهود تعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات التمويل العقاري، وتبني أدوات رقمية تعزز من تجربة المستخدم وتقلّل من التحديات التقليدية

و يمكن للعملاء الراغبين في شراء وحدات عقارية الاستفادة من العروض والمزايا التمويلية الحصرية التي يقدمها البنك بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.

وتستهدف هذه الشراكة دعم توجهات الدولة في الترويج للعقار المصري إقليميًا ودوليًا، وخاصة بين المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع العقاري، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمنصة "دوبيزل" على المستويين المحلي والدولي.

وأشارت هند فهمي –رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص البنك على دعم القطاع العقاري وتيسير الوصول إلى حلول تمويلية عقارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء

وقالت أن هذه الشراكة من شأنها تحسين تجربة العملاء وجعل التمويل العقاري أكثر سهولة كما تعزز الشمول المالي في السوق المصري.

وأوضحت هند فهمي، بأن إجمالي محفظة التمويل العقاري بالبنك بنهاية عام 2024 بلغ نحو 20.9 مليار جنيه، مقدّمًا خدماته لأكثر من 146 ألف عميل، عبر حزمة متكاملة من البرامج التمويلية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية.

وتعليقًا على ذلك، قال غي فرحات، نائب رئيس المبيعات والمدير العام بـ"دوبيزل مصر"، "نحرص على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات رائدة تُسهم في تقديم حلول ذكية ومتكاملة للمستخدمين. فإن ادراج حاسبة التمويل العقاري الخاصة ببنك مصر ضمن منصتنا يمثل خطوة مهمة نحو تحويل دوبيزل إلى بوابة عقارية شاملة، تساعد المستخدمين على اتخاذ قراراتهم بثقة وسرعة.

وقال إننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل الوصول إلى الحلول التمويلية بطريقة أكثر شفافية وسلاسة، بما يعكس التكامل المثمر بين القطاع المصرفي والمنصات الرقمية، ويدعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر".

جدير بالذكر أن بنك مصر يُولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع العقاري، ويقوم البنك بتقديم برامج متنوعة للتمويل العقاري لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، هذا ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمله تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.



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