هل يتيح البنك الزراعي التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي؟

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول وجود تمويل عقاري للإسكان الاجتماعي لأصحاب الأعمال الحرة ومحدودى الدخل.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أنه متاح للعملاء تمويل عقاري للإسكان الاجتماعي أعمال حرة محدودي الدخل.

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن قيمة ومستندات قرض الري الحديث في البنك الزراعي.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي أن قيمة قرض التحول نحو الري الحديث 2 مليون جنيه.

كما كشف البنك عن قائمة المزايا والتفاصيل في قرض التحول للري يشمل ما يلي:

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

- مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة أفضل الاستشارات المالية للعملاء لأفضل الفرص المالية والاستثمارية المتاحة في السوق.

الاستشارات المالية في البنك الزراعي

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها قطاع الخزانة في البنك الزراعي للعملاء مايلي:

القيام بدراسة تفصيلية للسوق المصرفي بشكل يومي.

عقد لقاءات مع المستشارين الماليين ممن لهم الخبرة اللازمة لتقديم أفضل النصائح المالية للعملاء بخصوص فرص الاستثمار الأكثر ربحية بالإضافة إلى إطلاعهم المستمر على آخر التوجهات في السوق المصرفية.

ولقيام البنك بهذا الدور يقوم البنك من خلال قطاع الخزانة بتقديم خدمة شراء وبيع الأوراق المالية لصالح عملائه بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية تصل إلى 1200 فرع بكفاءة وسرعة عالية باعتبار أن أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من أهم الفرص الاستثمارية وأكثرها ربحية.

كما يتيح البنك الزراعي المصري من خلال قطاع الخزانة:

شراء وبيع أذون وسندات الخزانة المصرية للعملاء بأسعار تنافسية تحقق أعلى عائد للعميل من خلال تلقي طلباتهم بفروع البنك بجميع أنحاء الجمهورية ومتابعة تنفيذها وإجراء التسويات المالية وإخطار العملاء.

إرسال كشوف حسابات بالأرصدة والقيم السوقية الخاصة بأذون وسندات الخزانة بناء على طلب العملاء.

التعرف على المشاكل إلى تواجه العملاء والاتصال بالإدارات المختصة لمحاولة تذليلها ومتابعتها للتأكد من حل تلك المشاكل.

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