6 معلومات عن إصدار فيزا المشتريات من بنك مصر لأصحاب النشاط الصناعي

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل ومستندات فيزا المشتريات لأصحاب الأنشطة الصناعية.

وحدد بنك مصر مستندات وشروط إصدار فيزا المشتريات لأصحاب الأنشطة الصناعية وهي كالتالي:

مستندات وإجراءات فيزا المشتريات من بنك مصر

صاحب نشاط تجاري أو صناعي:

بالنسبة لأصحاب الأنشطة والمهن الحرة يتم تقديم أحد المستندات التالية: -

1-صورة مستخرج حديث للسجل التجاري والبطاقة الضريبية.

2-كشف حساب بنكي آخر 6 أشهر باسم العميل أو باسم شركته أصل أو صورة معتمدة من البنك المصدر.

3-شهادة معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالبنك المركزي

4-شهادة من الضرائب توضح دخل العميل الذي اتخذه أساسًا لمعاملته الضريبة لآخر السنة.

5-صورة بطاقة الرقم القومي.

6-أحدث إيصال مرافق (كهرباء – تليفون – غاز – مياه) باسم العميل أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى، مع تقديم ما يثبت القرابة (بحد أقصى 3 شهور)

إثبات الدخل وفقًا للآتي: -

للموظفين:

خطاب معتمد من الإدارة المختصة بجهة العمل يوضح (الدخل الشهري أو السنوي – الوظيفة – تاريخ التعيين) على أن تكون صلاحية تلك الشهادة شهرين على الأكثر أو ثلاثة.

إيصالات مرتب حديثة على أن يكون تاريخ إحداها لعام ساب أو كشف حساب بنكي حديث يظهر به تحويل المرتب على أن يكون أحدهم لعام سابق.

صاحب مهنة حرة:

صورة ترخيص مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وكارنيه النقابة.

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لابد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

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