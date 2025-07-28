النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه مقتولا بدار السلام

صرحت نيابة دار السلام الجزئية بدفن جثة شخص مقتول بـ منطقة دار السلام، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

العثور على جثة شخص بدار السلام

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثمان لشخص بشارع متفرع من شارع العطارين بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثمان شخص عليه آثار تعد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.