الإثنين 28 يوليو 2025
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، فيتو
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أدان د. نظير محمد عياد،  مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف الكنيسة الكاثوليكية في بلدة كوماندا، شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأبرياء، في اعتداء غادرٍ يُعد من أبشع صور الإفساد في الأرض وانتهاك حرمة النفس البشرية التي كرَّمها الله.

 مفتي الجمهورية: الاعتداء على دور العبادة وترويع الآمنين فيها يُعد انتهاكًا صارخًا 


وأكد مفتي الجمهورية، أن الاعتداء على دور العبادة وترويع الآمنين فيها يُعد انتهاكًا صارخًا لكافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية، مشددًا على أن هذه الجماعات المتطرفة لا تعبّر عن دين ولا ضمير، بل تمثل انحرافًا فكريًّا وانسلاخًا تامًّا عن مبادئ الإنسانية والرحمة.

مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
 


وأعرب مفتي الجمهورية عن خالص تعازيه لجمهورية الكونغو الديمقراطية، قيادةً وشعبًا، ولأسر الضحايا الأبرياء، مؤكِّدًا تضامنه الكامل معهم في هذا المصاب الأليم، ومُشدِّدًا على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وحماية الأبرياء.

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