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رياضة

تشاكا يعود للبريميرليج من بوابة سندرلاند بمقابل 20 مليون يورو

تشاكا
تشاكا

 كشف فابريزيو رومانو خبير الميركاتو أن باير ليفركوزن الألماني، وافق على عودة نجمه المخضرم جرانيت تشاكا، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة إكس "حصريًا.. تم حسم انتقال جرانيت تشاكا إلى سندرلاند، عقب التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية".

وأضاف "بحسب المعلومات، فإن قيمة الصفقة ستكون 20 مليون يورو، وعقد جرانيت تشاكا مع سندرلاند يمتد حتى عام 2027".


واختتم رومانو "حصل اللاعب السويسري، على الضوء الأخضر من باير ليفركوزن للسفر اليوم واستكمال انتقاله إلى سندرلاند، في صفقة جديدة طموحة للنادي".

يذكر أن جرانيت تشاكا كان هدفا رئيسيا أيضا لميلان خلال الصيف الحالي، لكن توقف عرض الروسونيري عند 10 ملايين يورو فقط.

وسبق أن خاض تشاكا، تجربة اللعب في البريميرليج مع آرسنال خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.

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