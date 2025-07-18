باير ليفركوزن يخسر من شباب فلامنجو البرازيلي بخماسية في الظهور الأول لـ تين هاج

تلقى باير ليفركوزن الألماني خسارة ثقيلة أمام فريق فلامنجو تحت 20 عامًا بنتيجة 5-1 في أولى المباريات الودية للمدرب الهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد للفريق الألماني خلال معسكر الفريق التحضيري في البرازيل.

شهد اللقاء مشاركة مارك فليكين حارس ليفركوزن الجديد والنيجيري فيكتور بونيفاس هداف الفريق ومجموعة مشتركة من الشباب ولاعبي الفريق الأول بالنادي الألماني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفركوزن ضد شباب فلامنجو بتأخر كتيبة المدرب الهولندي بنتيجة 4-0.

وأصبحت النتيجة 5-0 في الدقيقة 54، وسجل مونتريل كولبريث هدف الفريق الألماني الوحيد في الدقيقة 70.

ومن المقرر أن يخوض ليفركوزن 4 وديات أخرى ضد بوخوم يوم 27 يوليو ثم فورتونا سيتارد يوم 1 أغسطس ثم بيزا الإيطالي يوم 5 أغسطس وأخيرا تشيلسي الإنجليزي يوم 8 أغسطس.

ويعد باير ليفركوزن أول فريق ألماني يخوض الفترة التحضيرية الخاصة به في البرازيل ويستمر معسكر الفريق حتى 24 يوليو الجاري.

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