طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك

طريقة عمل كفتة الأرز، من طرق الوصفات المصرية التراثية الشهية، كما أنها تعتبر أوفر بروتين حيواني يمكنك تقديمه لأفراد أسرتك، فهي اقتصادية وموفرة في الميزانية، كما أنها من الوصفات سريعة التحضير.

وكفتة الارز يمكنك اعدادها لغداء مميز، حتى يمكنك التوفير في وقت الوقوف في المطبخ، لإنجاز بقية مهامك.

وتتكون كفتة الأرز من مزيج من اللحم المفروم والأرز المصري، والبصل وبعض الخضروات الخضراء.





والمعتاد أن معظم ستات البيوت تشتري كفتة الارز جاهزة من عند الجزار، هو الذي يحضر لها الخلطة، ويفرمها مع بعضها، في حين أنه يمكن اعداد وتحضير كفتة الأرز في البيت، فقط بشراء اللحمة المفرومة.

طريقة عمل كفتة الارز

تقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الأرز في البيت، وهي من الوصفات المصرية الشهيرة لعمل الكفتة.

خطوات عمل كفتة الارز

مكونات عمل كفتة الارز

٥٠٠ جرام لحم بقرى مفروم

بصلة مكعبات

كوب من البقدونس مفروم

كوب ارز مطحون

ملعقة كبيرة بهارات لحم

٣ فصوص ثوم مفروم ناعم

٢ ثمرة بطاطس مكعبات

ملح وفلفل

خطوات عمل كفتة الأرز

نبدأ بضرب الطماطم مع الماء في الخلاط، ثم نشوح الثوم المفروم فى زيت على النار حتى يشقر، ثم نضيف الطماطم وملعقة صلصة، ونتركهم حتى تتسبك.

نضع في محضرة الطعام اللحم والبصل والبقدونس والثوم والملح والفلفل والبهار، وكوب أرز مطحون، ويخلط المزيج حتى التجانس.

نشكل الكفتة كرات متوسطة، ثم تقلى في زيت غزير وساخن حتى النضج.

عند بدأ غليان صوص الطماطم، توضع البطاطس المقطعة، ثم الكفتة المقلية، وتترك حتى تمام النضج، وتقدم مع الأرز الأبيض.

طريقة عمل كفتة الفراخ، وجبة سريعة التحضير

طريقة كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ، من طرق الأكلات التي تتوافر فيها كل المزايا التي تبحث عنها كل ست بيت؛ فهي مغذية وقيمتها الغذائية عالية، كما أنها سريعة التحضير ويمكن تحضيرها وحفظها في الفريزر، كما أنها غير مكلفة.



وطريقة عمل كفتة الفراخ، من الطرق المناسبة للمرأة العاملة، فيمكن تحضير كفتة الفراخ بكل خطواتها، قبل الطهي، وإعدادها في أطباق للحفظ والتخزين، للاحتفاظ بها في الفريزر، لحين الحاجة، لوضعها مباشرة في الفرن، مما يسهل عليكي وجبة الغداء، إذا كنتي امرأة عاملة.



ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الفراخ، باحترافية زي الجاهزة، وبخطوات سريعة، ونتيجة مضمونة، لتقدميها لأفراد الأسرة كوجبة للغداء متكاملة العناصر الغذائية.



مكونات عمل كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو دجاج مخلي

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات "جارام ماسالا" الهندية أو بهارات عادية

ملعقة صغيرة عصير ليمون

2 حبة فلفل أخضر أو أحمر حار مفروم ناعم (أو نصف حبة فلفل أخضر عادي مفروم )

4 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة

ملعقة كبيرة نعناع فريش مفروم أو ملعقة صغيرة جاف (اختياري)

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم أو ربع ملعقة صغيرة جاف

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة بالشوكة

2 ملعقة كبيرة جبن مبشور أى نوع حسب الرغبة (اختياري ممكن الاستغناء عنه)

2 ملعقة كبيرة بقسماط خبز مطحون

طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية

نضع الفراخ المخلية، صدور أو صدور مع الأفخاد، في محضر الطعام.

نضيف إليه الفلفل الحار أو العادى والكزبرة الخضراء والنعاع والبصل والثوم وكل التوابل والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون.

نفرم المكونات معا مع عدم الإفراط فى الفرم، حتى لا يصبح الخليط مثل العجينة.

بعد الفرم نضع الخليط فى بولة عميقة، ونضيف عليه البيضة تدريجيا، ونخلط لأنه يمكن الاكتفاء بنصف البيضة فقط، حتى لا يصبح الخليط ناعم.

نضيف البقسماط المطحون، مع الجبن المبشور، ونخلط، ثم نغطى البولة وندخلها الثلاجة 2 ساعة، حتى نسهل عملية التشكيل.

بعد مرور الوقت، نحضر شواية وتدهن بالزيت وتترك حتى تسخن جيدا، ثم نشكل الخليط على أسياخ.

توضع على الشواية، مع تركها 10 دقائق، حتى تنضج مع تحريك السيخ.

يمكن بعد نضج كفتة الفراخ المشوية، أن يوضع فى صينية، ونحمي قطعة فحم على النار، وتوضع على قطعة ورق فويل، وتوضع فى وسط الصينية ونصب عليها ملعقة زيت، ونغطى الكفتة، وتترك دقائق، ثم توضع فى طبق التقديم.

لو لم يكن لديكِ الاسياخ يمكن تشكيلها باستخدام يد ملعقة خشب، ثم نخرجها وتسوى على الشواية مع قلبها، حتى تنضج من جميع الجهات.

وبعد نضج كفتة الفراخ المشوية، ترفع وتقدم مع سلطة خضراء وبالهنا والشفا.

طريقة عمل كفتة الحاتي، باحترافية وبأقل التكاليف



طريقة عمل كفتة الحاتي من الوصفات التي تحاول اجادتها كل ست بيت، لأنها ستوفر في الميزانية بشكل كبير، بدلا من شراءها جاهزة بأضعاف ثمن نصف كيلو اللحمة المفرومة.

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل كفتة الحاتي زي المحلات، بكل خطواتها وأسرارها، حتى يمكن لكل ست بيت أن تصنع بنفسها كفتة الحاتي في البيت، لتكون متأكدة من جودة اللحمة، وكل مكوناتها، إلى جانب التوفير في تكاليفها أيضا.





مكونات عمل كفتة الحاتي:

نصف كيلو لحمة مفرومة

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

1 ملعقة صغيرة ملح

2 بصلة متوسطة الحجم مبشورة ومصفاة

1 عيش فينو مقطع ومنقوع فى كوب ماء ومصفى

نصف كوب بقدونس مفروم

طريقة عمل كفتة الحاتي:

- يفضل ان تكون اللحمة مفرومة فرما خشن، وليس فرما ناعما، وأن تكون من النوع التي تحتوي علي نسبة من الدهون حوالي 25% من وزن اللحمة.

ضعي اللحمة المفرومة في طبق كبير.

- ضيفي جميع البهارات والملح والبقدونس والعيش والبقدونس والبصل، ويُخلط جيدًا، يُغطى ويُوضع بالثلاجة لحوالي ساعة او اكثر

- يُقسم إلى كرات متوسطة الحجم، يُشكل على هيئة أصابع حول أسياخ معدنيه او خشبيةمع الضغط على أصابع اللحم حتى تكون متساوية الحجم بطول السيخ.

- تُعد شواية الفحم قبل البدء في الشوي والتأكد من اشتعال الفحم.

- فى حالة عدم وجود شواية احضرى صينية مستطيلة وبطنيها بورق الفويل.

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