حبس المتهم بطعن أمه بسكين لخلاف على 250 جنيها في الدقهلية

أمرت نيابة ميت غمر في محافظة الدقهلية، بحبس الشاب المتهم بطعن أمه 8 طعنات لخلاف على 250 جنيها، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

حبس المتهم بطعن والدته 8 طعنات في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة ميت غمر من ضبط الشاب المتهم بطعن والدته بـ 8 طعنات بسكين لخلاف على 250 جنيها بعد 3 ساعات من ارتكابه الجريمة بمنطقة دقادوس.

سدد لأمه 8 طعنات وتم ضبطه بعد 3 ساعات

وكان شاب في العقد الثاني من عمره أقدم على ارتكاب جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث قام بتوجيه 8 طعنات لوالدته بسلاح أبيض"سكين" بسبب الخلاف على 250 جنيها في منطقة دقادوس في ميت غمر .

تلقت الأجهزة الأمنية بـالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ميت غمر سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة بطعنات.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين إصابة السيدة بطعنات متعددة، في مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليها نجلها بسبب الخلاف على مبلغ مالي 250 جنيها، وجرى نقلها لمستشفى ميت غمر.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مدينة ميت غمر، والنقيب سعيد الديب معاون مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة “كاريمان ا ل “ 42 ربة منزل مقيمة دقادوس مركز ميت غمر على يد ”جورج م ر” 22 عامل بمصنع سيراميك ومقيم في دقادوس.

وعلى الفور تمكن رجال مباحث قسم ميت غمر من ضبط المتهم بعد 3 ساعات من ارتكابه الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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