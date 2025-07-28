الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من قتله لأمه بسبب 250 جنيه

امن الدقهلية، فيتو
امن الدقهلية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث قسم شرطة ميت غمر في ضبط الشاب المتهم بطعن والدته بـ 8 طعنات بسكين لخلاف على 250 جنيه بعد 3 ساعات من ارتكابه الجريمة بمنطقة دقادوس.

سدد لأمه 8 طعنات وتم ضبطه بعد 3 ساعات 

وكان شاب في العقد الثاني من عمره  أقدم  على ارتكاب جريمة تقشعر لها الأبدان، حيث قام بتوجيه 8 طعنات لوالدته بسلاح أبيض"سكين" بسبب الخلاف على 250 جنيها في منطقة دقادوس بميت غمر في محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بـالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى ميت غمر سيدة في العقد الرابع من عمرها مصابة بطعنات.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة ميت غمر إلى موقع الحادث وتبين إصابة السيدة بطعنات متعددة وجرى نقلها لمستشفى ميت غمر ف مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين المجني عليها نجلها بسبب الخلاف على مبلغ مالي 250 جنيها.

فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مدينة ميت غمر، والنقيب سعيد الديب معاون مباحث القسم  لكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة “كاريمان ا ل “ 42 ربة منزل مقيمة دقادوس مركز ميت غمر على يد ”جورج م ر” 22 عامل بمصنع سيراميك ومقيم دقادوس.

 

وعلى الفور تمكن رجال مباحث قسم ميت غمر من ضبط المتهم بعد 3 ساعات من ارتكابه الجريمه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الدقهلية الأجهزة الأمنية النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قسم شرطة ميت غمر مدينة ميت غمر محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من قتله لأمه بسبب 250 جنيه

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

أم مكة وزوجة شيكا على رأس القائمة.. القصة الكاملة لـ اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية