الكاف يعلن التشكيل المثالي لأمم أفريقيا للسيدات بالمغرب

أعلنت صفحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة أمم أفريقيا للسيدات التى أقيمت بالمغرب مؤخرا وتوج بها نيجيريا بعد الفوز أمام المغرب في النهائي.

التشكيل المثالي لأمم أفريقيا للسيدات بالمغرب

حراسة المرمي: تشياماكا ننادوزي (نيجيريا).

خط الدفاع: بامباناني مباني (جنوب أفريقيا) - ميشيل ألوزي (نيجيريا) - بورتيا بواكي (غانا) - كارابو دلاميني (جنوب أفريقيا).

خط الوسط: جريس أسانتيوا (غانا) - ريفيلوي جين (جنوب أفريقيا ) - غزلان الشباك (المغرب).

خط الهجوم: رشيدات أجيباد (نيجيريا) - إستر أوكورونكوو (نيجيريا) - ابتسام الجريدي (المغرب).

ونجح منتخب نيجيريا في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات للمرة الـ 12 في تاريخه بعد تغلبه على منتخب المغرب في نهائي البطولة بالمغرب.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد ألقاب أمم أفريقيا للسيدات برصيد 12 لقبا بعد نهائي البطولة أمام المغرب.

وتوج نيجيريا بالبطولة في مناسبتين بإقامة النهائي ذهابا وإيابا عامي 1991 و1995 على حساب كل من الكاميرون 4-0 ذهابا وإيابا، وجنوب أفريقيا 7-1 ذهابا وإيابا بالترتيب قبل التتويج بـ 10 نهائيات منذ نسخة 1998 المجمعة.



وخطف منتخب نيجيريا للسيدات فوزا غاليا من أنياب منتخب المغرب للسيدات بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الفريقين على الملعب الأوليمبي بالعاصمة المغربية الرباط في نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2025.

وحقق منتخب نيجيريا للسيدات ريمونتادا أمام منتخب المغرب وعدل تأخره بهدفين دون مقابل إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحصد منتخب نيجيريا لقب كأس الأمم الأفريقية للسيدات للمرة الـ12 في تاريخه.





وأحرز ثنائية منتخب المغرب للسيدات غزلان الشباك وسناء مسودي في الدقيقة 13 و24.

وأحرز ثلاثية نيجيريا إستير أوكورونكوو من ضربة جزاء في الدقيقة 64 وفلاشادي إيجاميولوسي في الدقيقة 71 وجينيفر في الدقيقة 88.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.