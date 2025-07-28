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رياضة

أحمد عبد القادر، حسم مصير نجم الأهلي خلال ساعات

احمد عبد القادر لاعب
احمد عبد القادر لاعب الأهلي،فيتو

أحمد عبد القادر، يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة جديدة مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق خلال الساعات القادمة لحسم مستقبله مع الفريق في ظل رغبة اللاعب في الرحيل مجانا عن الفريق ورفض الدخول في أي صفقات تبادلية ومع تراجع اللاعب عن إتمام صفقة الرحيل إلى أحد الأندية السعودية مؤخرا. 

استقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد. 

 

 

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا على ملعب التتش بالجزيرة. 

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

 

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الأهلي ​موعد مباراة الاهلي المقبلة احمد عبد القادر

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