يبحث الكثير من المستخدمين عبر الانترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo K13 Turbo المخصص للألعاب والمزود بمراوح تبريد، وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هاتف أوبو.

مواصفات هاتف أوبو

ويأتي هاتف أوبو مزودا بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 80 واط، ومستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة.

كما يأتي هاتف أوبو بمروحة تبلغ سرعتها 18.000 دورة في الدقيقة، تزيد من تبديد الحرارة بنسبة تصل إلى 20% مع تزويده بفتحات تبريد ونظام غرفة بخار بمساحة 7.000 مم².

ويأتي هاتف أوبو Oppo K13 Turbo بتصنيفات IPX6 وIPX8 وIPX9 لمقاومة الماء ويحتوي الهاتف OPPO K13 Turbo على معالج "ميديا تك" Dimensity 8450، ولا يدعم تثبيت الصورة البصري (OIS) في الكاميرا الرئيسية، وذاكرة تخزين UFS 3.1، واتصال Wi-Fi 6.

سعر هاتف أوبو

أما الكاميرات، فيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميغابكسل + 2 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل.

ويبلغ سعر الهاتف 251 دولار للنسخة 12 جيجابايت رام وذاكرة 256 جيجابايت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.