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سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A5

هاتف أوبو،فيتو
هاتف أوبو،فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo A5 الذي يأتي ضمن فئة الهواتف الشبابية.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو:

 

مواصفات هاتف أوبو  Oppo A5 4G 

يأتى هاتف أوبو بشاشة  بشكل الثقب من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش بجودة HD+  بمعدل تحديث 90Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

كما يأتي الهاتف بمعالج كوالكم Snapdragon 6s 4G Gen1 بتكنولوجيا 11 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 ووزن 193 جراما مع خامات من البلاستيك ومقاوم للصدمات والكسر بشهادة عسكرية  كما أن الهاتف طارد للغبار والماء بمعيار IP65.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية  الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت  مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت  مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ويدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2  والكاميرا الخلفية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل  وهي كاميرا مساعدة مع فلاش من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل  كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Renno 11 Pro

مواصفات هواتف أوبو OPPO Reno 13 بعد إطلاقها رسميا

 سعر هاتف أوبو 

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه والبطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط  يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15  ويتوفر  بألوان الأخضر والأبيض ويبلغ سعره  للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام  9900 جنيه.

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