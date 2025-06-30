سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A5

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات وسعر هاتف أوبو Oppo A5 الذي يأتي ضمن فئة الهواتف الشبابية.

وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف أوبو:

مواصفات هاتف أوبو Oppo A5 4G

يأتى هاتف أوبو بشاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 إنش بجودة HD+ بمعدل تحديث 90Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 7i مع سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

كما يأتي الهاتف بمعالج كوالكم Snapdragon 6s 4G Gen1 بتكنولوجيا 11 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 ووزن 193 جراما مع خامات من البلاستيك ومقاوم للصدمات والكسر بشهادة عسكرية كما أن الهاتف طارد للغبار والماء بمعيار IP65.

يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت ويدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 والكاميرا الخلفية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي كاميرا مساعدة مع فلاش من نوع ليد فلاش.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل.

سعر هاتف أوبو

يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه والبطارية تأتي بسعة 6000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة ColorOS 15 ويتوفر بألوان الأخضر والأبيض ويبلغ سعره للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 9900 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.