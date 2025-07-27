التعليم العالي تعلن موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 والحد الأدنى.. انضمام كليات جديدة بالجامعات الحكومية.. وخطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تنسيق الجامعات 2025، أعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، للنظامين القديم والحديث، والجدول الزمني لبداية المرحلة وانتهائها.

كما أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، والكليات الجديدة المتاحة في التنسيق هذا العام، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب التعرف عليها قبل إجراء عملية تسجيل الرغبات.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

موعد إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

كما أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزاة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج

كلية العلوم بمدينة السادات

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد

كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر

كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي

تعليمات هامة بشأن التنسيق الإلكتروني للجامعات

يتم القبول بالجامعات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي عبر شبكة الإنترنت، من هنـــــــــا.

تتوفر الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات خلال الفترة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وذلك يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى ٣ عصرًا.

ويمكن للطلاب باستخدام الحاسب الشخصي تسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني على مدار 24 ساعة يوميًا طوال فترة المرحلة، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية، مع إمكانية التعديل في أي وقت حتى غلق باب التسجيل.

تستمر فترة تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني

تسهل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور من خلال إلغاء الحاجة للانتقال بين المحافظات، وتجنب مشقة الزحام والطوابير، حيث يتم التسجيل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة لتقديم مستندات ورقية في هذه المرحلة.

تمكن الطالب من تسجيل رغباته بنفسه، مع إمكانية مراجعتها وطباعتها، مما يقلل من احتمالات الخطأ في إدخال البيانات.

تمكن الطالب من تسجيل رغباته بنفسه، مع إمكانية مراجعتها وطباعتها، مما يقلل من احتمالات الخطأ في إدخال البيانات.

تتيح للطالب تعديل رغباته أكثر من مرة خلال فترة التنسيق المحددة لكل مرحلة وحتى غلق الموقع.

توفر واجهة إلكترونية مبسطة تمكن الطالب من تحديد وترتيب رغباته بسهولة، مع إرشادات واضحة تقلل من فرص حدوث الأخطاء.

تتيح للطالب الاطلاع على نتيجة التنسيق فور إعلانها مباشرة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــا.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.

قواعد ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

يتيح لك الموقع اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، إما حسب قطاعات التخصص المتاحة لشعبتك، أو حسب الجامعات المختلفة.

يتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

عند اختيارك لقطاع التخصص، تظهر لك قائمة بالكليات المسموح بها، مرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرستك.

تقسم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب عليك اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولًا، قبل الانتقال للمجموعة التالية.

يمكنك الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

• احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

• احرص على مراجعة أسماء الأقسام والشعب المختلفة داخل الكليات، حيث يعتبر كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح. بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، يمكنك طباعة قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها، وسيزودك النظام بإيصال يحمل رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التقديم.

يمكنك أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من رغباتك على جهازك الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

في حالة تعديلك للرغبات أكثر من مرة (وهو أمر متاح)، يرجى العلم أن النظام سيعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي.

طريقة التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2025

يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته.

يمكن للطالب التعرف على نتيجة ترشيحه من خلال نفس الموقع الإلكتروني الذي قام بتسجيل رغباته عليه.

يتاح للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب وإعلان نتائجها والتي تبدأ عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للتنسيق وإعلان نتائجها رسميا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.