التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيا بتسجيل الرغبات على موقع تنسيق الجامعات

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، خطوات وقواعد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، والكليات الجديدة المتاحة في التنسيق هذا العام، بالإضافة إلى أهم التعليمات التي يجب على الطلاب التعرف عليها قبل إجراء عملية تسجيل الرغبات.

من جانبه وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي بأن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويتضمن الفيديو الحالي توضيح كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني وطريقة اختيار رغبات الالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.

وسيتم نشر الأدلة الإرشادية وكافة الوسائل التوضيحية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)



● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):



الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025

جاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، كالتالي:

أولا: النظام الحديث:

الشعبة العلمية ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر

الشعبة الهندسية ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر

الشعبة الهندسية ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر

الشعبة الأدبية ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث والقديم) لهذه المرحلة (٩٤٧٢١) طالبا وطالبة.

موعد إنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

كما أعلن مكتب تنسيق الجامعات عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

كليات جديدة تنضم للتنسيق 2025

وكشفت وزاة التعليم العالي عن انضمام مجموعة جديدة من الكليات بالجامعات الحكومية لتنسيق الجامعات 2025، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وهي كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان بجامعة سوهاج

كلية العلوم بمدينة السادات

كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد

كلية التعليم الابتدائي بجامعة الأقصر

كلية الفنون التطبيقية بجامعة دمنهور

وأكدت الوزارة أن هذه الكليات هي إضافة نوعية للمنظومة التعليمية تسهم في دعم التنمية الإقليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي

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