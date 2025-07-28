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رياضة

باريس سان جيرمان يوافق على رحيل لاعبه مقابل 10 ملايين يورو

ميلان سكرينيار
ميلان سكرينيار

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان، يستعد للتخلص نهائيا من السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع الفريق.

ويتدرب سكرينيار حاليا مع فريق الشباب بالنادي الفرنسي، استعدادا للموسم الجديد، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب لويس إنريكي.

وقضى المدافع السلوفاكي، البالغ من العمر 30 عاما، النصف الثاني من الموسم الماضي، معارًا إلى فنربخشة التركي.


من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" أن فنربخشة يقترب من ضم سكرينيار نهائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق، وسيتم حسم الصفقة رسميا بنهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت إلى أن البي إس جي اقتنع بالاستغناء عن مدافعه السلوفاكي، مقابل 10 ملايين يورو.

يذكر أن ميلان سكرينيار انضم إلى سان جيرمان في صيف 2023 قادما من إنتر ميلان، في صفقة انتقال حر.

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