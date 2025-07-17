الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

النصر السعودي يصارع فنربخشة على التعاقد مع نجم وقائد توتنهام

سون هيونج مين، فيتو
سون هيونج مين، فيتو

يسعى نادي فنربخشة التركي والذي ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفية بعد تعاقده مع جون دوران وآرتشي براون، إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي، والذي يحظى باهتمام كبير من النصر السعودي.

سون هيونج مين يشعل صراعا بين النصر السعودي وفنربخشة

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Sporx" التركية، فإن فنربخشة يرغب في التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين، قائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن اللاعب الكوري الجنوبي لا يزال الغموض يحيط بمستقبله، وسط أنباء عن اقتراب رحيله، ووجود عدة وجهات محتملة له، مثل: النصر السعودي، ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي، وفنربخشة التركي.

وسبق أن رفض اللاعب الكوري الجنوبي عروضًا من كبار الأندية السعودية التي أبدت اهتمامها بضمه منذ العام 2023.

وارتبط اسم هيونج مين سون، سابقًا، بأندية سعودية، مثل: الأهلي، والنصر، والقادسية، الذين كانوا مستعدين لدفع 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) لضمه.

موقف توتنهام من بيع سون هيونج مين

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام قد يفكر في السماح للاعب، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، بالرحيل هذا الصيف، بسبب مخاوف من تراجع مستواه مع تقدمه في السن.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن توتنهام يطمح في الحصول على مبلغ يقارب 30 مليون يورو مقابل انتقال سون، وقد يكون اللاعب على مقربة من الانتقال إلى فنربخشة، الذي أبدى استعداده لتقديم عرض ضخم له.

ولعب هيونج مين سون 46 مباراة رسمية مع توتنهام الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدّم 12 تمريرة حاسمة.
 

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