بوفون ينتصر في معركته مع باريس سان جيرمان

حصل الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون، اليوم الخميس، على حكم نهائي، يُلزم ناديه السابق باريس سان جيرمان، بدفع تعويض مالي له، قدره 250 ألف يورو.

ولعب بوفون لصالح باريس سان جيرمان، لمدة موسم واحد فقط (2018-2019)، قبل عودته سريعًا لصفوف يوفنتوس.

سبب عقوبة باريس سان جيرمان لصالح بوفون

وبحسب صحيفة "ليكيب"، فإن محكمة الاستئناف في باريس، ألزمت باريس سان جيرمان، بتعويض بوفون، بربع مليون يورو.

يأتي ذلك بعد نزاع ضريبي نشأ بعد مراجعة من قبل مصلحة الضرائب الإيطالية، والتي طالبت بوفون، بأكثر من 1.2 مليون يورو عن دخله السنوي لعام 2018.

والأمر يتعلق ببند تم إدراجه في عقد بوفون عند توقيعه مع باريس سان جيرمان في موسم 2018-2019.

وينص الاتفاق على أن النادي الباريسي سيتكفل بتغطية 50% من أي ضرائب إضافية قد تُفرض على بوفون، من قبل السلطات الضريبية الإيطالية عن دخله في عام 2018، وذلك بحد أقصى يبلغ 250 ألف يورو صافي.

وكانت محكمة العمل الفرنسية، قد أدانت باريس سان جيرمان في البداية، لكن النادي الباريسي تقدم باستئناف، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف، الحكم، مما يُلزم النادي بدفع التعويض لصالح بوفون.

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