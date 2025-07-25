الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سيناريو مبابي مع باريس سان جيرمان يتكرر مع دوناروما

دوناروما
دوناروما

يسابق مسئولو باريس سان جيرمان، الزمن، لحسم مصير جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق، قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

سيناريو مبابي يتكرر 

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة باريس سان جيرمان لا تبدو مستعدة للاستغناء عن الحارس الأساسي مجانا مثلما رحل كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي، بانتهاء تعاقده في صيف 2024، لينضم إلى ريال مدريد.

وأضافت أن دوناروما الذي سينتهي تعاقده بعد عام واحد، سينتظم في تدريبات باريس يوم 4 أغسطس المقبل، ويتزامن مع ذلك الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الحارس الإيطالي.


وأشارت: "كان من المفترض الإعلان عن تجديد عقد دوناروما بعد كأس العالم للأندية، لكن يبدو أن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق مشترك".

وكشفت ليكيب "ما يعطل الاتفاق، أن دوناروما يتقاضى حاليا 850 ألف يورو شهريا، بينما يريد لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، تقسيم الراتب إلى جزء ثابت وآخر متغير (ثلث الراتب) مرهون بعدد المباريات التي يخوضها النجم الإيطالي".

وأكدت أن جيانلويجي دوناروما رفض هذا الشرط تماما، واعتبره غير مناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس سان جيرمان باريس سان جيانلويجي دوناروما سان جيرمان كيليان مبابي

مواد متعلقة

راشفورد يشارك في تدريبات برشلونة لأول مرة (فيديو)

رسميا، ميلان يعلن ضم نجم برايتون مقابل 17 مليون يورو

إبراهيم عادل: هدفي التتويج بالبطولات مع الجزيرة وأبو تريكة قدوتي

باريس سان جيرمان يضم حارس مرمى جديدا

الأكثر قراءة

بعد وفاة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم، كل ما تريد معرفته عن المبيد الحشري النادر "كلورفينبير"

الأسرة كلها ماتت، والد أطفال دلجا ضحايا المرض الغامض يلحق بأبنائه الـ 6

أقوى رسالة من السيسي عن قلق المصريين من أزمة السكن وقانون الإيجار القديم (فيديو)

"سكاكين بتقطعني"، المذيع إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

بعد وفاة الأب، النيابة تقرر استجواب الأطقم الطبية في واقعة أطفال دلجا

بعد إصابة إبراهيم الكرداني بالحزام الناري، أعراض المرض وأسباب حدوثه

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: تل أبيب تسمح بإسقاط المساعدات جوًا على غزة اعتبارًا من اليوم

خدمات

المزيد

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

تراجع لأقل من 49.14 جنيه، سعر الدولار بالبنوك صباح اليوم الجمعة 25-7-2025

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: لا يجوز تسمية الحيوانات بأسماء الأشخاص لهذا السبب

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بحل الخلافات الزوجية

الإفتاء توضح حكم تناول المخدرات وتعاطيها

المزيد
الجريدة الرسمية