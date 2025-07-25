سيناريو مبابي مع باريس سان جيرمان يتكرر مع دوناروما

يسابق مسئولو باريس سان جيرمان، الزمن، لحسم مصير جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق، قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

سيناريو مبابي يتكرر

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن إدارة باريس سان جيرمان لا تبدو مستعدة للاستغناء عن الحارس الأساسي مجانا مثلما رحل كيليان مبابي الهداف التاريخي للنادي، بانتهاء تعاقده في صيف 2024، لينضم إلى ريال مدريد.

وأضافت أن دوناروما الذي سينتهي تعاقده بعد عام واحد، سينتظم في تدريبات باريس يوم 4 أغسطس المقبل، ويتزامن مع ذلك الاستعداد لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الحارس الإيطالي.



وأشارت: "كان من المفترض الإعلان عن تجديد عقد دوناروما بعد كأس العالم للأندية، لكن يبدو أن الطرفين لم يتوصلا بعد لاتفاق مشترك".

وكشفت ليكيب "ما يعطل الاتفاق، أن دوناروما يتقاضى حاليا 850 ألف يورو شهريا، بينما يريد لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي، تقسيم الراتب إلى جزء ثابت وآخر متغير (ثلث الراتب) مرهون بعدد المباريات التي يخوضها النجم الإيطالي".

وأكدت أن جيانلويجي دوناروما رفض هذا الشرط تماما، واعتبره غير مناسب.

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