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رياضة

ناد سعودي يدخل سباق التعاقد مع دوناروما

دوناروما
دوناروما

كشفت تقارير صحفية أن ناديا سعوديا دخل في سباق التعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حال رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن دوناروما في طريقه للرحيل عن البي إس جي، بعد تعثر مفاوضات تجديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2026.


وأشارت إلى أن المفاوضات تعقدت في ظل مطالبة دوناروما براتب سنوي قيمته 12 مليون يورو.



ولفتت إلى أن اتجاه باريس لضم لوكاس شوفالييه حارس ليل، سيدفع الحارس الإيطالي بقوة للرحيل عن جدران حديقة الأمراء.

وقالت: "هناك أندية عديدة ترغب في ضم دوناروما مثل جالطة سراي التركي، والثلاثي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد".

وكشفت أيضا "هناك ناد سعودي أيضا دخل السباق، ولكن لم يكشف عن هويته بعد".

وأشارت الصحيفة أن عودة دوناروما مجددا إلى الدوري الإيطالي تبدو صعبة، في ظل راتبه الضخم.

وختمت تقريرها "إذا عاد دوناروما إلى إيطاليا، فسيكون ذلك في الموسم المقبل، في صفقة انتقال مجانية".

يذكر أن جيانلويجي دوناروما انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، بصفقة انتقال حر، قادما من ميلان.

وخاض الحارس الإيطالي 47 مباراة مع فريقه في الموسم الماضي بجميع المسابقات، استقبل خلالها 43 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 17 مواجهة.

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