المعمل الجنائي يعاين حريق نشب في فيلا بالشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته وحصر التلفيات.

وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في الوصلات الداخلية للكهرباء وراء اندلاع الحريق، الذي أسفر عن تفحم أجزاء كثيرة من محتويات الفيلا.

اندلاع حريق داخل فيلا في كومبوند بمدينة الشيخ زايد

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقيها بلاغ باندلاع حريق داخل فيلا في كومبوند بمدينة الشيخ زايد، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمحاصرة النيران.

نجحت القوات في إخماد الحريق دون امتداده لباقي الفيلا، ولم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت باستدعاء مالك الفيلا لسماع أقواله في الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.