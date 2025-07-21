محافظ الدقهلية يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمنية النصر (صور)

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة اليوم الإثنين، على مركز ومدينة منية النصر، حيث تفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي، واطّلع على معدلات الإنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء، وخاصة موقف إصدار نموذج 8 وتسليمه للمواطنين، في إطار متابعته الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التعامل الفوري مع طلبات التراخيص

كما تابع "مرزوق" الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء داخل المدينة والوحدات القروية، موجهًا بضرورة تسريع دورة العمل والتيسير على المواطنين، والتعامل الفوري مع طلبات التراخيص بما يضمن حصول كل مواطن على حقه في إطار من الشفافية والانضباط الإداري.

حُسن استقبال المواطنين داخل المركز التكنولوجي

وخلال الجولة، شدّد "المحافظ "على أهمية حُسن استقبال المواطنين داخل المركز التكنولوجي، وتقديم الخدمات بكفاءة وسرعة دون تعقيد، مؤكدًا أن المراكز التكنولوجية وُجدت لخدمة المواطن والتسهيل عليه، لا لتعقيد الإجراءات أو تعطيلها.

تكثيف العمل في ملف التصالح

ووجّه "مرزوق" رئيس مركز ومدينة منية النصر بتكثيف العمل في ملف التصالح، والانتهاء الفوري من تسليم نموذج 8 في الملفات التي تم الانتهاء من مراجعتها،وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، والرد على استفسارات المواطنين بوضوح، وتوفير بيئة خدمية فعّالة تليق بثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

الدولة جادة في تحسين منظومة الخدمات الحكومية

وأكد "المحافظ" أن الدولة جادة في تحسين منظومة الخدمات الحكومية، ولا مجال لأي تقصير أو تعطيل لمصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة ستستمر لضمان الانضباط والالتزام بكفاءة الأداء في جميع مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسه ريهام عبدالشافي مدير إدارة المكتب الفني بمكتب المحافظ والمشرف علي ملف التصالح، ووائل السعدني رئيس مركز ومدينة منية النصر.

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