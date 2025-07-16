نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان شوارع المنصورة

أجرى الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، يرافقه اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، زيارة تفقدية لمركز ومدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل، ومدى توفر الخدمات اللازمة بالمدينة، وتابعا أعمال المركز التكنولوجي، والإدارات الخدمية برئاسة المركز، بحضور لجنة تضم، مديري إدارات، التفتيش والأملاك والمتغيرات المكانية والمخلفات الصلبة والبيئة والحملة الميكانيكية ومركز المعلومات والمكتب الفني بالمحافظة.

نائب المحافظ والسكرتير العام يتفقدان مركز ومدينة المنصورة

واستهلا الجولة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس المدينة، واستمعا لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة، مشددين على ضرورة العمل بسرعة وكفاءة على إنجاز ملفات التصالح، وسرعة الرد على الطلبات والاستفسارات، بما يضمن التيسير على المواطنين دون الإخلال بالقوانين المنظمة.

من جانبه، أكد "العدل" أن المحافظة حريصة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية هي أداة رئيسية لضمان الكفاءة والانضباط داخل منظومة العمل، كما شملت الجولة تفقد الإدارة الهندسية وإدارة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة، حيث اجتمعا بالمسؤولين عن هذه الملفات، وأكدا على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المقدمة في مختلف الإدارات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه العمل.

مظلات استراحة للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي

ووجه نائب المحافظ لرئيس مركز ومدينة المنصورة بعمل مظلات استراحة للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجي وتوفير سبل الراحة والدعم اللازم لهم وتيسير الإجراءات اللازمة لاستخراج المستندات في إطار القانون.

ومن جهته أكد السكرتير العام أن الجولات الميدانية تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل أي عقبات لتوفير احتياجات ومطالب المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.