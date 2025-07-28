93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تنسيق الجامعات 2025، يستعد طلاب الثانوية العامة، لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يبدأ تسجيل الرغبات على موقع التنسيق اعتبارا من غد الثلاثاء 29 يوليو، وحتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا:النظام الحديث:

الشعبة العلمية 293,00 درجة فأكثر أي بنسبة 91,56 % فأكثر

الشعبة الهندسية 283,00 درجة فأكثر أي بنسبة 88,44 % فأكثر

الشعبة الأدبية 233,00 درجة فأكثر أي بنسبة 72,81 % فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 350,00 درجة فأكثر أي بنسبة 85,37 % فأكثر

الشعبة الهندسية 335,00 درجة فأكثر أي بنسبة 81,71 % فأكثر

الشعبة الأدبية 270,00 درجة فأكثر أي بنسبة 65,85 % فأكثر

مؤشرات تنسيق الكليات 2025

يتساءل طلاب الثانوية العامة الآن، عن مؤشرات تنسيق القبول بالكليات 2025، للشعبة العلمية بالتحديد، حيث يرغب الطلاب في معرفة الكليات التي من الممكن أن يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها.

ووفقا للاحصائيات المعلنة من وزارة التعليم العالي، بشأن عدد الطلاب في كل شعبة، من شعب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وأعداد المقبولين سنويا من الطلاب في الكليات المختلفة، فإن مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية 2025، من المتوقع أن تقترب من الآتي:

كلية الطب: تقترب من 93.5 %

كلية طب الأسنان: تقترب من 93%

كلية العلاج الطبيعي: تقترب من 92.5%

كلية الصيدلة: تقترب من 92%

كليات الهندسة: تقترب من 90%

كلية التخطيط العمراني: تقترب من 89%

كلية السياسة والاقتصاد: تقترب من 86%

إحصائيات أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق 2025

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، فإن احصائيات أعداد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في المرحلة الأولى للتنسيق 2025، جاءت كالتالي:

أولا: النظام الحديث

الشعبة العلمية 21853 طالب

الشعبة الهندسية 16577 طالب

الشعبة الأدبية 54073 طالب

الإجمالي 92503 طالب.

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 1411 طالب

الشعبة الهندسية 280 طالب

الشعبة الأدبية 527 طالب

الإجمالي 2218 طالب

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة يبلغ (94721) طالب.

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