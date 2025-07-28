الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

93.5% للطب و92% للصيدلة و90% للهندسة، مؤشرات تنسيق الكليات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
ads

تنسيق الجامعات 2025، يستعد طلاب الثانوية العامة، لانطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025، حيث يبدأ تسجيل الرغبات على موقع التنسيق اعتبارا من غد الثلاثاء 29 يوليو، وحتى السبت القادم الموافق 2 أغسطس المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025، لطلاب الثانوية العامة، بنظاميها القديم والحديث، وشعبها المختلفة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 كالتالي:

أولا:النظام الحديث:

الشعبة العلمية 293,00 درجة فأكثر أي بنسبة 91,56  % فأكثر

الشعبة الهندسية 283,00  درجة فأكثر أي بنسبة 88,44 % فأكثر

الشعبة الأدبية 233,00 درجة فأكثر أي بنسبة 72,81 % فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

الشعبة العلمية 350,00 درجة فأكثر أي بنسبة 85,37 % فأكثر

الشعبة الهندسية 335,00 درجة فأكثر أي بنسبة 81,71 % فأكثر

الشعبة الأدبية 270,00 درجة فأكثر أي بنسبة 65,85 % فأكثر

مؤشرات تنسيق الكليات 2025

يتساءل طلاب الثانوية العامة الآن، عن مؤشرات تنسيق القبول بالكليات 2025، للشعبة العلمية بالتحديد، حيث يرغب الطلاب في معرفة الكليات التي من الممكن أن يؤهلهم مجموعهم للالتحاق بها.
ووفقا للاحصائيات المعلنة من وزارة التعليم العالي، بشأن عدد الطلاب في كل شعبة، من شعب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، وأعداد المقبولين سنويا من الطلاب في الكليات المختلفة، فإن مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية 2025، من المتوقع أن تقترب من الآتي:

كلية الطب: تقترب من 93.5 %

كلية طب الأسنان: تقترب من 93%

كلية العلاج الطبيعي: تقترب من 92.5%

كلية الصيدلة: تقترب من 92%

كليات الهندسة: تقترب من 90%

كلية التخطيط العمراني: تقترب من 89%

كلية السياسة والاقتصاد: تقترب من 86%
إحصائيات أعداد الطلاب في المرحلة الأولى للتنسيق 2025
وفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، فإن احصائيات أعداد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، في المرحلة الأولى للتنسيق 2025، جاءت كالتالي: 
أولا: النظام الحديث 
الشعبة العلمية 21853 طالب
الشعبة الهندسية 16577 طالب 
الشعبة الأدبية 54073 طالب
الإجمالي 92503 طالب.
ثانيا: النظام القديم:
الشعبة العلمية 1411 طالب 
الشعبة الهندسية 280 طالب 
الشعبة الأدبية 527 طالب
الإجمالي 2218 طالب 
وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب المقدر من النظامين (الحديث - القديم) لهذه المرحلة يبلغ (94721) طالب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2025 الثانوية العامة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025 مؤشرات تنسيق القبول بالكليات مؤشرات تنسيق القبول بالكليات 2025 مؤشرات تنسيق كليات الشعبة العلمية

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، قواعد يجب مراعاتها عند تسجيل الرغبات

جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني

التعليم العالي تعلن موعد المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والحد الأدنى

تنسيق الجامعات 2025، موعد انطلاق المرحلة الأولى.. مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2025/ 2026.. خطوات التسجيل على موقع التنسيق.. قواعد ترتيب الرغبات.. وضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة

الأكثر قراءة

برغم امتلاء بحيرة سد النهضة، خبير: إثيوبيا تحجز 90 مليار متر مياه عن مصر

جريمة تهتز لها السماء، ضبط شاب بعد 3 ساعات من قتله لأمه بسبب 250 جنيه

بعد عودته لساعات، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مدن الجيزة

الدليل الشامل لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2025

محافظ الشرقية يُقررالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام

بعد التراجع الأخير، سعر صرف الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الإثنين

أخبار مصر: حقيقة وفاة الدكتور مجدي يعقوب، حريق يلتهم فيلا رجل أعمال شهير، عودة التيار الكهربائي للجيزة، حسين الشحات: لن أرحل عن الأهلي

أم مكة وزوجة شيكا على رأس القائمة.. القصة الكاملة لـ اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين في الأسواق

رابط موقع تنسيق الجامعات 2025، انطلاق تسجيل الرغبات غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والشمام في سوق العبور

انخفاض 3 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقدونس في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبًا

هل يحق للأب أخذ منقولات ابنته بعد زواجها؟ رد حاسم من الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 28 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية