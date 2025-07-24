تنسيق الجامعات 2025، موعد انطلاق المرحلة الأولى.. مؤشرات تنسيق الكليات الحكومية 2025/ 2026.. خطوات التسجيل على موقع التنسيق.. قواعد ترتيب الرغبات.. وضوابط قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة

تنسيق الجامعات 2025، يترقب طلاب الثانوية العامة 2025، الإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن المرحلة الأولى خلال ساعات قليلة.

وتعلن وزارة التعليم العالي عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق، بعد مرور حوالي 72 ساعة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

وتحدد وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات، وموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب لتسجيل الرغبات، والمدة الزمنية المحددة لذلك، وقواعد وشروط الالتحاق بالجامعات، وخطوات التسجيل، وطريقة اختيار الرغبات.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي، أنه من المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات خلال ساعات.

وأكدت المصادر أنه بمجرد استلام نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، ستعلن وزارة التعليم العالي عن موعد انطلاق التسجيل للمرحلة الأولى في اليوم التالي، على أن تعلن الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بالمرحلة اليوم.

وتحدد وزارة التعليم العالي موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبدء تسجيل رغبات الطلاب وكذلك موعد إغلاقه.

ثم تعلن الوزارة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بعد إغلاق باب التسجيل بحوالي 48 ساعة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، بدأ الطلاب في التساؤل عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، لكي يتمكن كل طالب من تحديد الكلية التي سيقبل على الالتحاق بها وفقا لمجموعة، وتستعرض بوابة فيتو مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات 2025/2026:

وفقا لما تم الإعلان عنه من نتائج في الثانوية العامة، فإنه من المتوقع أن تقترب نسبة القبول بالجامعات هذا العام، من نسب القبول بالعام الماضي 2024، وربما تقل أو تزيد بنسبة 1%، وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات العام الماضي 2024 كالتالي:

طب بشري 93.17%

طب الأسنان 92.68%

العلاج الطبيعي 92.19%

الصيدلة 91.7%

الهندسة 88.65%

الحاسبات والمعلومات (رياضة) 83.41%

الإعلام 83.17%

السياسة والاقتصاد 85.12%

الألسن 84.41%

التمريض 84.41%

الآثار 78%

التجارة 68.7%

الآداب 60.85%

قواعد قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات 2025

حدد القرار الوزاري قواعد قبول طلاب الثانوية العامة 2025، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وجاءت كالتالي:

1- يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (الأدبي والعلمي) عام 2025 (نظام حديث - نظام قديم) والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2026/2025 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

مع مراعاة ما يلي:

- تحديد أعداد مستقلة لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلى إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والمتقدمين هذا العام.

- تحديد حد أدنى مستقل لكل نوع (حديث - قديم) للقبول بكليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية وبحيث لا يقل الحد الأدنى للنظام القديم في كل قطاع عن متوسط آخر ثلاث سنوات للحد الأدنى للقطاع.

- يتم تحديد عدد الطلاب المنتسبين وفقًا لنظام الانتساب الموجه بالكليات التي تطبق نظام الانتساب الموجه بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفقًا لما تقرره اللجنة العليا للتنسيق في هذا الشأن.

- يكون توزيع الـ (١٥٠٠) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام ٢٠٢٥ (٥٠٠ علوم + ٥٠٠ رياضيات + ٥٠٠ أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولى بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (فرنسي) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصرية (طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن ٦٥%) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

- قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات (ألماني) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الألمانية ببعض كليات الجامعات المصرية طبقًا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي لدرجات اللغات عن (٦٥٪) ووفقًا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناءً على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.

يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.

يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يله.

بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.

يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.

في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.

المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.

الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410. بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوى على 75 خانة لاختيار الرغبات

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

قواعد ترتيب رغبات الطلاب في موقع التنسيق

يحدد الطالب أسلوب اختيار رغباته اما بقطاعات التخصصات والمعاهد المسموحة لشعبته أو بالجامعات.

سيقوم الموقع بتنبيه الطالب في حالة وجود أي أخطاء في الترتيب وخصوصا في الترتيب الجغرافي المتدرج للكليات.

بعد أن تنهي من تسجيل رغباتك يمكنك مراجعتها ثم الضغط على زر إرسال إلى مكتب التنسيق

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات.

قم بإدخال رقمك القومي ثم اضغط على زر التسجيل وهذه الخطوة أساسية لإتمام عملية تسجيل الرغبات. بعدها ستظهر لك استمارة الرغبات، قم بطباعتها.

سيعطيك الموقع ايصالا بتاريخ وموعد تسجيل رغباتك بالإضافة إلى رقم مرجعي بحيث يمكنك الرجوع لبياناتك مرة أخرى.

إذا قمت بإجراء تعديل فر رغباتك وهذا متاح لك طالما أن التسجيل بالمرحلة مازال مستمرا، فإن التنسيق سيتم وفق آخر تعديل قمت به.

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