أخبار الأهلي، جلسة ريبيرو وعودة الخطيب وأزمة كوكا وأليو ديانج

الدوري المصري ، تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ويعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من فرنسا اليوم بعد انتهاء الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا للاطمئنان على حالته الصحية حيث تواجد الخطيب مع بعثة الأهلي في تونس وغادر بعدها الي أسبانيا للاجتماع مع مسئوليه لبحث أعمال تطوير ستاد كامب نو قبل أن يتحرك إلى فرنسا للخضوع لبعض الفحوصات الطبية الدورية.

ويخوض النادي الأهلي خلال الساعات القادمة جولة جديدة من المفاوضات مع أليو ديانج لاعب الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم حيث يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم.

كما يعقد خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث الإعداد لبطولة الدوري بعد تسلمه جدول الدوري بالمواعيد عقب إعلانه رسميا امس من قبل رابطة الأندية المحترفة.

كما تمسك أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي وتحديدا الي نادي قاسم باشا التركي.

وعلمت فيتو أن كوكا أبلغ إدارة الأهلي رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وإصراره على الرحيل إلى قاسم باشا التركي الذي قدم عرضا وصفه النادي الأهلي بأنه لا يليق باللاعب أو النادي حيث بلغت قيمته 400 ألف دولار.

واستقر الفريق الأول لكرة القدم الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، على خوض مباراة ودية جديدة غدا الثلاثاء أمام نادي إنبي وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد.

ويحدد اليوم الجهاز الفني توقيت المباراة التي تقام غدا علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد وصلت إلى مطار القاهرة الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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