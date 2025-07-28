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رياضة

تصنيف لاعبي التنس، الأسترالي أليكس دي مينور يقتحم قائمة المراكز العشرة الأولى

يانيك سينر
يانيك سينر

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للتنس الصادر صباح اليوم الإثنين، والذي شهد بعض التغيرات في المراكز الـ10 الأولى.

وقفز الأسترالي أليكس دي مينور 5 مراكز دفعة واحدة ليتواجد في التصنيف الثامن عالميًا، مستفيدًا من تتويجه بلقب بطولة واشنطن فئة 500 نقطة.

كما ارتقى الأمريكي بن شيلتون مرتبة واحدة ليتواجد في التصنيف السابع، وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائي بطولة واشنطن.

وتراجع الإيطالي لورينزو موسيتي 3 مراكز ليتواجد في التصنيف العاشر، في الوقت الذي قفز فيه الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا 7 مراكز ليتواجد في التصنيف 19 عالميًا بعد وصوله إلى نهائي واشنطن.

وتقدم الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 5 مراكز ليتواجد في التصنيف 25 عالميًا، بعد تتويجه بلقب بطولة كيتزبوهيل فئة 250 نقطة.

واستفاد الإيطالي لوسيانو دارديري من تتوجيه بلقب بطولة أوماج فئة 250 نقطة، ليتقدم 11 مركزًا دفعة واحدة ويتواجد في التصنيف 35 عالميًا.

 المراكز الـ10 الأولى في تصنيف لاعبي التنس

1- يانيك سينر: 12,030 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8,600 نقطة

3- ألكسندر زفيريف: 6,030 نقطة

4- تايلور فريتز: 5,135 نقطة

5- جاك درابر: 4,650 نقطة

6- نوفاك ديوكوفيتش: 4,130 نقطة

7- بن شيلتون: 3,520 نقطة

8- أليكس دي مينور: 3,335 نقطة

9- هولجر رون: 3,250 نقطة

10- لورينزو موسيتي: 3,195 نقطة

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