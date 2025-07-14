وزيرة التنمية المحلية تتابع آخر مستجدات إعداد استراتيجية تغير المناخ

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام ( بصيرة ) وعبر الفيديو كونفرانس الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق والاستشاري المسئول عن إعداد الخطة الاستراتيجية وخطة استراتيجية تغير المناخ للوزارة.

كما حضر الاجتماع الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور محمد فتحي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة وعدد من مسئولي مركز بصيرة لبحوث الرأي العام.

الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بإعداد الخطة الاستراتيجية واستراتيجية تغير المناخ لوزارة التنمية المحلية، وذلك في إطار التزام الحكومة بأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات السيد / رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعداد خطة استراتيجية لكل وزارة.

كما شهد الاجتماع مناقشة نتائج ورش العمل الموسعة التي تم عقدها من جانب مركز بصيرة مع قيادات وزارة التنمية المحلية وعدد من السادة المحافظين والهيئات والجهات ذات الصلة بالعمل المحلي لاستعراض الرؤية العامة المقترحة للاستراتيجية والأهداف الفرعية للرؤية والتي تتمحور في عدد من الأهداف هي: تطوير البنية التحتية المؤسسية للوزارة، تعزيز الدعم الفني للوزارة، وتوظيف الأدوات التكنولوجية في منظومة الإدارة المحلية خطة للاتصال وللتسويق فيما يخص الصورة الذهنية للوزارة.

وخلال الاجتماع أكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية من أجل صياغة خطة استراتيجية شاملة، ووجود رؤية واضحة تضمن التنسيق الفعال بين الوزارة والمحافظات والوزارات ذات الصلة بعمل الإدارة المحلية.

وأشارت د.منال عوض إلي أهمية أن تتضمن رؤية الاستراتيجية توضيح لأهمية أدوار الوزارة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الملفات الخاصة بالمواطنين، وتمكين المحافظات وتعزيز دورها وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين وعقد اجتماع للمتابعة خلال شهر أغسطس القادم.

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