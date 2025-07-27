الأحد 27 يوليو 2025
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حوادث

أمن القاهرة يكشف غموض وملابسات اشتعال النيران داخل مطعم بالسلام

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة حريق اندلع داخل أحد المطاعم بـمدينة السلام، وتبين أن وراء الواقعة عامل سابق بالمطعم أضرم النيران عمدًا بغرض السرقة.

عامل يشعل النار بمطعم في السلام

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من مالك مطعم يفيد بنشوب حريق داخل المطعم الخاص به، وأوضح أنه بعد تمكن الأهالي من إخماد النيران، اكتشف اختفاء مبلغ مالي من داخل المكان.

وبفحص البلاغ، توصلت التحريات إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل بالمطعم ومقيم بمحافظة القليوبية. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه.. وبمواجهته، أقر بتخطيطه للجريمة بعد علمه بوجود مبلغ مالي داخل المطعم.

وأضاف المتهم أنه انتظر خارج المحل حتى تأكد من مغادرة المالك وإغلاقه، ثم تسلل إلى الداخل بعد فتح الباب الحديدي، واستولى على المبلغ المالي، ثم سكب البنزين داخل المطعم وأضرم النيران لإخفاء معالم الجريمة وفر هاربًا.

بإرشاده، تم ضبط المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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